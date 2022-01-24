Пассажирский автобус застрял в заносе на трассе в Хабаровском крае

В Хабаровском крае в селе Гаровка-2 застрял в снежном заносе пассажирский междугородний автобус компании «Пять звезд». На тот момент пассажиров в салоне не было.

Сообщение на пульт дежурного Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС поступило 24 января в 6:55. На место происшествия отправили поисково-спасательный отряд на аварийно-спасательной машине. Однако ее мощности не хватило на то, чтобы помочь автобусу марки Higer весом 15 т. Он увяз в снегу на повороте задним колесом.

Позже на место прибыл специализированный «Урал-ГИРД». С помощью троса ему удалось вытащить автобус из ловушки, пишет ИА AmurMedia.