В Сирии назвали незаконным замораживание членства в ЛАГ

Замораживание членства Сирии в лиге было незаконным и противоречит уставу Лиги арабских государств (ЛАГ). Об этом в интервью «Известиям» заявила советник президента САР Луна Аш-Шибль.

«На самом деле Сирия до сих пор член ЛАГ. А то, что произошло (в ноябре 2011 года ЛАГ приостановила участие САР в деятельности организации. — «Известия») — это всего лишь замораживание членства Сирии в лиге, что вообще-то незаконно и противоречит уставу ЛАГ. Дамаск вернется в организацию, когда это нарушение будет исправлено», — подчеркнула политик.

При этом, по ее словам, «если спросить мнение любого арабского гражданина, то он ответит, что на протяжении последних трех десятилетий не видит никакого реального влияния ЛАГ в регионе».

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