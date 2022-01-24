Иммунолог рассказал о кожном тесте на клеточный иммунитет к COVID-19

Доклинические испытания кожного теста «КоронаДерм PS» на клеточный иммунитет к коронавирусу уже завершены, сообщил в интервью «Известиям» академик РАН, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора Арег Тотолян.

По его словам, сейчас ожидается разрешение Минздрава России на проведение клинических испытаний разработки. Сам тест представляет собой инъекционный препарат, содержащий антиген к SARS-CoV-2. Если антитела, встречаясь с вирусом, сразу приступают к его нейтрализации, то клеточный иммунитет запускает выработку антител, на это нужно несколько суток. Но их присутствие в организме означает, что защита есть.

«Результат можно оценивать через 72 часа — тогда наступает пик клеточных реакций. По аналогии со всем известной реакцией манту результат определяют по диаметру папулы. Положительный тест показывает, что у обследуемого есть клеточный иммунитет. Отрицательный означает, что нужно вакцинироваться либо ревакцинироваться. Уровень антител не может быть окончательным критерием наличия иммунитета и правильности вакцинации. Мы видим, что часть вакцинированных остаются серонегативными, у них не происходит так называемой сероконверсии (выработки антител), но они почему-то не заболевают. Я думаю, если бы у нас был доступный инструментарий оценки клеточного иммунитета, мы бы получили ответ на этот вопрос», — рассказал Арег Тотолян.

По его мнению, процедура такого тестирования должна стать рутинной.

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«Кожный тест подскажет, нужно ли ревакцинироваться»