Нагнетаемая из-за рубежа истерия о «неминуемом российском вторжении» дает первые дивиденды для украинского руководства — она окончательно сломала негласное эмбарго на поставку летального оружия киевским властям. Если раньше его нарушали в основном США, то теперь современные образцы наперегонки шлют в Незалежную сразу несколько стран НАТО. Заметно расширился и сам ассортимент «подарков».

В выходные на Украину прибыла первая партия оружия из дополнительного пакета помощи, одобренного президентом США Джо Байденом, — тяжелый грузовой Boeing 747 доставил, по разным данным, от 60 до 90 т боеприпасов. На видео погрузки засветилась по крайней мере сотня уже привычных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin. Но в этот раз их дополнили «противобункерными» гранатометами SMAW-D, предназначенными для уничтожения полевых укреплений и легкой бронетехники. В воскресенье этот же самолет вылетел из Соединенных Штатов с новой партией груза.

Эту поставку вряд ли можно назвать сенсацией — одобренный в начале января пакет стоимостью $200 млн не слишком велик. С 2014 года США уже оказали военную помощь на 2,5 млрд, самолеты военно-транспортной авиации Соединенных Штатов приземляются в Киеве регулярно. В прошлом году они уже не раз привозили партии Javelin.

Но теперь к процессу активно подключился Лондон. На прошлой неделе Великобритания закончила поставку около 2 тыс. противотанковых ракет NLAW. Их сложно назвать «чудо-оружием», но эффективность этих «умных» боеприпасов, действующих по принципу «выстрелил и забыл», гораздо выше, чем у советских гранат к РПГ-7 или одноразовых гранатометов, имеющихся у вооруженных сил Украины (ВСУ) сейчас.

Готовы передать Киеву часть своих запасов Javelin и государства Прибалтики. США разрешили им и впервые отправить Украине переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger: эта новость вызвала в Киеве особое ликование. Все помнят, как 35 лет назад поставки «стингеров» афганским моджахедам создали серьезные проблемы для самолетов и вертолетов СССР?

Надо признать, для быстрого наращивания военного потенциала Украины США и их ближайшие союзники избрали довольно рациональную стратегию. Киеву поставляются не сложные и дорогостоящие системы вооружений, которые он требовал, а современное высокотехнологичное пехотное оружие, которое можно освоить и применить гораздо быстрее.

Чтобы научиться эксплуатировать и пилотировать даже сравнительно несложные истребители F-16, потребуется два-три года подготовки летчиков и наземного персонала. С тяжелой бронетехникой ситуация лишь немногим лучше. На ее полноценное освоение также необходимо не менее года. Натренировать обращению с ПТРК или ПЗРК можно за месяц.

Совсем другой вопрос: достаточно ли этого? В гипотетическом противостоянии с Россией насыщение ВСУ пехотным оружием на раскладе сил почти не скажется. В современном бою такие комплексы не играют решающего значения. При противостоянии двух регулярных армий важна уже не марка ПТРК, а эффективность систем разведки, связи и принятия решений, сетецентричность, возможность поражения целей сразу после обнаружения. Да и современная авиация России уже в Сирии продемонстрировала, что действует с высот, для «стингеров» недоступных.

Больше похоже, что комплексы передаются в расчете не на прямое противостояние более сильному противнику, а на организацию партизанских и полупартизанских действий. Они должны позволить малым группам наносить болезненные укусы, поражая не только бронетехнику, но и колонны снабжения, грузовики.

США уже имеют позитивный опыт подобной поддержки союзников в Сирии. ЦРУ и Пентагон снабжали «умеренные» группировки религиозных экстремистов хоть и устаревшими, но всё еще эффективными дальнобойными противотанковыми комплексами TOW-2. При их помощи удалось измотать и обескровить правительственную армию и лишить ее основной части бронетехники. Киев же сейчас получает и качественно, и количественно более эффективные ПТРК.

Канада также анонсировала военную помощь. Кредит в $120 млн позволит переоснастить формируемые Украиной силы территориальной обороны с фанерных макетов оружия и охотничьих карабинов на автоматы и пулеметы.

«Старые» европейские члены НАТО, такие как Германия, Франция или Италия, пока не присоединились к накачке Киева вооружениями. Берлин по-прежнему считает, что это будет контрпродуктивно для мирного решения конфликта. Но ресурсов США, Великобритании, Канады и Восточной Европы хватит, чтобы быстро и значительно поднять технический уровень украинской пехоты.

Нельзя не согласиться с позицией «старой Европы». Резкое изменение баланса сил между Украиной и отколовшимися от нее регионами точно не добавит Киеву желания решать конфликт дипломатическим путем. Ведь условия Минских соглашений очень многие в политическом истеблишменте страны считают унизительными и невыгодными.

Мощная накачка современным оружием и получение надежных гарантий от союзников о введении «беспрецедентных санкций» при любой попытке России вмешаться в конфликт могут подтолкнуть Киев к активизации боевых действий против Донбасса. Предотвратить такой сценарий можно, только создав уверенность у украинских властей, что без самого решительного ответа от нашей страны попытка военного реванша не останется.

Автор — журналист, военный обозреватель газеты «Известия»

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