Lamborghini со следующего года перестанет выпускать машины только с ДВС
Lamborghini объявила о планах по электрификации своих моделей. Автоконцерн перестанет выпускать машины только с двигателем внутреннего сгорания. В 2023-м компания представит свой первый плагин-гибрид, передает телеканал «Известия». Помимо обычного топлива, машину можно будет заряжать и от сети. К 2024-му концерн электрифицирует весь свой модельный ряд. Через три года Lamborghini выпустит полноценный электрокар.
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