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Потери экономики Германии от пандемии составляют €350 млрд

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Ущерб экономике Германии от пандемии оценили в €350 млрд. Как пишет Deutsche Welle, значительная доля потерь приходится на частное потребление. Восстановление ВВП до уровня 2019 года не ликвидирует провала, передает телеканал «Известия». Исправить ситуацию может только ускоренный рост экономики. В 2022-м правительство настроено на увеличение ВВП до 3,6%. В 2020 году падение экономики Германии составило 4,6%.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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