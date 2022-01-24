Новое германское правительство начало работу с громкого международного скандала. Командующий военно-морскими силами ФРГ вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах подал в отставку за то, что оказался… «слишком пророссийским».

Шквал критики вызвала вот эта цитата высокопоставленного военного: «Неужели Россия действительно хочет небольшой кусочек украинской земли? Или присоединить всю страну? Нет, это ерунда. Путин, вероятно, оказывает давление, потому что знает, что может это сделать, и это раскалывает ЕС. Но чего он хочет на самом деле — это высокий уровень уважения. Оказать это уважение — небольшая цена. Это вообще бесплатно. Легко дать ему это уважение, которого он, возможно, заслуживает… Наши санкции идут не в том направлении… Конечно, мы не можем согласиться с тем, что происходит на Украине, мы должны заниматься этим вопросом. Но Крымский полуостров ушел, он никогда не вернется», — заявил вице-адмирал Шенбах на одном из экспертных мероприятий.

Вице-адмирал Шенбах — элитный кадровый военный с огромным опытом службы в море и на штабных должностях в министерстве обороны. Более того, именно он командовал немецким фрегатом, участвовавшим в американской операции «Несокрушимая свобода», которая была развернута в ответ на теракты 11 сентября. Но «неосторожное» высказывание, которое являлось, по сути, профессиональной оценкой ситуации, стоило ему карьеры.

Надо заметить, что на деле господин Шенбах не сказал ничего «пророссийского». Он лишь сформулировал трезвую и прагматичную мысль о том, что, во-первых, Россия важна для Европы в формировании противовеса всё нарастающей мощи Китая, во-вторых, воссоединение Крыма — историческая данность, которую теперь необходимо принимать как факт. А в-третьих, он как опытный военный отметил очевидное: полагать, что Москва действительно стремится «оккупировать» или «завоевать» Украину, — абсурд.

Де-факто экс-главком просто назвал вещи своими именами. Более того, как отмечают эксперты, в западном политическом истеблишменте на уровне непубличной позиции есть полное понимание того, что Россия окончательно закрыла вопрос с Крымом, это не будет предметом торга и никакие санкции не отыграют эту ситуацию назад. Однако в условиях активизации скоординированного информационного давления и медийного нагнетания обстановки открытое признание этого факта, тем более на столь представительном политическом уровне, недопустимо, ибо оно дезавуирует тщательно формируемую антироссийскую риторику.

Предсказуемо особое раздражение слова Шенбаха вызвали в украинском политикуме. Посол Украины в Германии Андрей Мельник посчитал отставку командующего ВМС ФРГ недостаточной «для восстановления полного доверия к немецкой политике». Как отметил Мельник, слова Шенбаха «повергли всю украинскую общественность в глубокий шок», и назвал его позицию «немецким высокомерием и манией величия». Более того, вице-адмирала внесли в базу «Миротворец» «за участие в попытках легализации оккупации Крыма».

Вообще, действия нового кабмина Германии в последние дни вызывают у киевского руководства одно расстройство. Так, недавно Берлин отказался поставлять Украине оборонное вооружение. В украинский МИД был даже вызван посол ФРГ, где ему выразили большое разочарование позицией немецкого правительства. Во внешнеполитическом ведомстве Украины заявили, что «десятилетиями будут помнить этот отказ Германии».

Однако думается, что и здесь не стоит искать особую «пророссийскую» подоплеку. Для Германии любые поставки оружия — это принципиальный вопрос, связанный с трагическим историческим прошлым. В особенности это касается гипотетической ситуации, когда немецкое оружие могло бы быть использовано против России. Да и в целом проблема экспорта оружия в любые кризисные регионы — особая сфера внимания нового правительства и, в частности, партии «Зеленые», продвигающей ценностный подход в международной политике.

Кроме того, очевидно, что ФРГ не заинтересована в эскалации напряженности на востоке Европы, ведь это может напрямую сказаться на реализации проекта «Северный поток – 2», в котором Берлин чрезвычайно заинтересован.

Важно также понимать, что все решения по урегулированию ситуации с Украиной будут увязаны с тем, каких договоренностей смогут достичь Москва, Вашингтон и Брюссель в ходе непростых раундов переговоров о новой архитектуре европейской безопасности, стартовавших по инициативе российской стороны. Хочется верить, что германское правительство предпочтет сохранять прагматичный подход. И то, что публично заявил Шенбах, по сути, стало «пробным шаром»: верные слова, однако сказанные не вовремя.

Автор — историк, политолог, научный сотрудник Института международных исследований (ИМИ) МГИМО

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