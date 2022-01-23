В Европарламенте подняли вопрос о действиях ЕК в условиях энергокризиса

В Европе пытаются понять, как выйти из энергокризиса. Вопросы Еврокомиссии задают депутаты парламента Старого Света. Том Берендсен из Нидерландов выясняет, как помочь промышленности и предприятиям малого и среднего бизнеса. В одном из запросов к Еврокомиссии депутат спросил о причинах кризиса, передает телеканал «Известия». По мнению Берендсена, скачок цен на рынке может быть связан с сокращением поставок газа по российскому трубопроводу Ямал–Европа. В то же время в Москве не раз подчеркивали, что выполняют свои обязательства.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что Россия может поставлять в Европу больше газа. Однако партнеры не заключают долгосрочные контракты.

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