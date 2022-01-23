Первая партия вакцины «Спутник М» для подростков поступила в Петербург

Первая партия вакцины от COVID-19 для подростков поступила в Петербург. Доставлено почти 3 тыс. комплектов доз «Спутник М», об этом сообщил центр им. Гамалеи. Препарат рассчитан на детей в возрасте от 12 до 17 лет, сообщает телеканал «Известия». Подростков будут прививать в 83 пунктах вакцинации. Партию распределят по районным поликлиникам в ближайшие дни. В будущем планируется проводить иммунизацию в школах и расширить поставки. Минздрав РФ зарегистрировал «Спутник М» в ноябре 2021 года.

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