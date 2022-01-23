США посоветовали отложить идею принятия Украины в НАТО. Мнение в статье для The New York Times выразил обозреватель Росс Даутат. По его словам, Украина слишком разобщена и экономически слаба. Страна никогда не была готова стать частью Запада. По мнению журналиста, США напрасно пытаются свести Украину с орбиты России. Вашингтон плохо подготовлен к спорам с Москвой по Киеву, передает телеканал «Известия». Кроме того, более актуальным является вопрос противодействия Китаю. Штаты должны пока отложить идею расширения альянса. Поддерживать безопасность в ЕС могли бы союзники США по НАТО.

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