Сирия потребовала вывода вооруженных сил США из страны

Сирия потребовала вывода американских войск из страны. Действия Штатов приравняли к военным преступлениям, передает телеканал «Известия». Ранее сирийские войска заблокировали проезд колонны вооруженных сил США на северо-западе провинции Эль-Хасака. Американских военных вынудили развернуться. Кроме того, Сирия призвала Совбез ООН выполнить свои обязанности по поддержанию мира и безопасности в регионе.

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