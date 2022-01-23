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Сирия потребовала вывода вооруженных сил США из страны

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Сирия потребовала вывода американских войск из страны. Действия Штатов приравняли к военным преступлениям, передает телеканал «Известия». Ранее сирийские войска заблокировали проезд колонны вооруженных сил США на северо-западе провинции Эль-Хасака. Американских военных вынудили развернуться. Кроме того, Сирия призвала Совбез ООН выполнить свои обязанности по поддержанию мира и безопасности в регионе.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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