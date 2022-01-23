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Экс-депутат рады Мураев высмеял версию Лондона о своей лояльности РФ

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Экс-депутат рады Верховной рады Евгений Мураев высмеял заявления Лондона, который называл его потенциальным пророссийским лидером Украины, передает телеканал «Известия».

Бывший парламентарий находится под санкциями Москвы. В список Мураева внесли еще в декабре 2018 года. Санкции предусматривают заморозку счетов и активов.

«Я с 2018 года под санкциями России из-за конфликта с (главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором) Медведчуком. У моей семьи там арестованы активы. Как у британских спецслужб и Форин-офиса это сочетается с тем, что меня якобы хочет Россия назначить главой «оккупационного правительства», — это вопрос к мистеру Бину», — пошутил Мураев.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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