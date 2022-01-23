Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони вышел из президентской гонки, сняв свою кандидатуру, передает телеканал «Известия».

Накануне Берлускони встретился с лидерами партий «Лига» и «Братья Италии». 85-летний политик предложил выдвинуть единого достойного кандидата, не назвав имен. Выборы президента страны пройдут 24 января. Итоги голосования будут подведены до 3 февраля. Действующим президентом Италии является Серджо Маттарелла.

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