Вид на ночной Толедо признан самым красивым в мире

Ночной вид Толедо признан самым красивым в мире. Испанский городок — настоящий музей под открытым небом. Он сохранил средневековую планировку и архитектуру. Толедо является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, передает телеканал «Известия». Каждый день в город приезжают желающие посмотреть красоты. Особенно захватывает дух от ночной панорамы. Известные достопримечательности украсила художественная подсветка. Со смотровой площадки хорошо видны: католический францисканский монастырь Святого Иоанна, кафедральный собор Святой Марии и дворец Алькасар. Также испанский Толедо известен традициями изготовления мечей.

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