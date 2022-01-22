Спустя 24 года сборная Ямайки по бобслею примет участие в Олимпиаде

Ямайская сборная по бобслею снова примет участие в Олимпиаде. На Играх спортсмены выступят на соревнованиях двоек и четверок, передает телеканал «Известия». Сегодня ямайские бобслеисты активно тренируются. Команда намерена составить достойную конкуренцию лидерам. Лучшего результата сборная добилась в Лиллехаммере в 1994-м. На Играх в Пекине-2022 впервые в истории разыграют награды в одноместных бобах.

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