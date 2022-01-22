Генсек ООН назвал неприемлемым количество ядерных боеголовок в мире

Число ядерных боеголовок в мире достигло почти 13 тыс. По мнению Генсека ООН Антониу Гутерриша, эта ситуация неприемлема, передает телеканал «Известия». Напомним, в начале января Лидеры РФ, КНР, США, Великобритания и Франция заявили о необходимости прекратить гонку вооружений. Главы стран добавили, что нельзя допустить атомную войну. Лидерами по количеству ядерных боеголовок являются РФ и США.

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