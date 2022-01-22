В Бразилии для коммерческой доставки разрешили использовать беспилотники

В Бразилии разрешили доставку с помощью беспилотников. Грузы будут отправлять на устройствах компании Speedbird Aero, передает телеканал «Известия». Максимальный вес товара не должен превышать 2,5 кг. Аппараты смогут улетать на расстояние до 3 км. Операторы проследят за высотой полета, выстроят маршруты для беспилотников. Пока что новый способ доставки доступен только для коммерческих организаций.

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