Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Кларк Гиллис

Легенда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» и член Зала хоккейной славы Кларк Гиллис умер в возрасте 67 лет. Об этом в субботу, 22 января, сообщила пресс-служба клуба.

«Он олицетворял собой то, что значит быть представителем «Айлендерс». Гордость, которую он чувствовал, выступая за клуб, была очевидна в его готовности сделать все, чтобы победить», — отреагировал на новость президент и генеральный менеджер команды Лу Ламориелло.

#9, Clark Gillies.



Always in our hearts. pic.twitter.com/JmO05Ka3Wg — New York Islanders (@NYIslanders) January 22, 2022

Гиллис выступал за «Айлендерс» с 1974 года по 1986 год и провел в команде 12 сезонов. Он был капитаном клуба с 1977 по 1979 гг., пишет «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что в НХЛ Гиллис провел 958 игр, в которых забил 319 голов и выполнил 378 передач. В играх плей-офф Кубка Стэнли он сыграл в 164 играх, забив 47 голов и выполнив 47 передач. Хоккеист занимает четвертое место в истории «Айлендерс». по голам и очкам. Он был одним из 17 игроков клуба, выигравших четыре Кубка Стэнли подряд с 1980 по 1983 год.

Последние два сезона своей игровой карьеры Гиллис провел в «Баффало Сейбрз», прежде чем уйти на пенсию в 1988 году. Хоккеист был занесен в Зал хоккейной славы в 2002 году.