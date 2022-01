Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Кларк Гиллис

Легенда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» и член Зала хоккейной славы Кларк Гиллис умер в возрасте 67 лет. Об этом в субботу, 22 января, сообщила пресс-служба клуба.

«Он олицетворял собой то, что значит быть представителем «Айлендерс». Гордость, которую он чувствовал, выступая за клуб, была очевидна в его готовности сделать все, чтобы победить», — отреагировал на новость президент и генеральный менеджер команды Лу Ламориелло.

