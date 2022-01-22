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В Байконуре отменят режим террористической опасности

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Режим повышенной террористической опасности в городе Байконур планируют отменить в понедельник, 24 января, передает телеканал «Известия».

Как уточнили в «Роскосмосе», сейчас в городе и на космодроме всё спокойно. «Синий» уровень опасности в Байконуре объявили 7 января. Особый режим ввели в связи с беспорядками в Казахстане.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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