В Байконуре отменят режим террористической опасности

Режим повышенной террористической опасности в городе Байконур планируют отменить в понедельник, 24 января, передает телеканал «Известия».

Как уточнили в «Роскосмосе», сейчас в городе и на космодроме всё спокойно. «Синий» уровень опасности в Байконуре объявили 7 января. Особый режим ввели в связи с беспорядками в Казахстане.

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