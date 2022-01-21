Два новых детсада ввели в эксплуатацию в Орле

В Орле с начала года ввели в эксплуатацию два новых детских сада. Они уже прошли государственную регистрацию в Росреестре и были поставлены на кадастровый учет, сообщили в орловском управлении Росреестра.

Одно из учреждений возвели на улице Кузнецова в Северном районе города. Оно сможет принять 80 ребят. Второе заведение расположено на улице Планерной в Заводском районе. Это ясли, рассчитанные также на 80 мест, пишет InfoOrel.ru.

«Все учетно-регистрационные действия проведены в течение одного дня», — прокомментировала руководитель управления Надежда Кацура.

Отмечается, что строительство объектов образования в регионе находится на особом контроле.