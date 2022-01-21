Актер Билл Мюррей удивил прохожих спонтанным уличным концертом в Нью-Йорке

Американский актер Билл Мюррей устроил спонтанный концерт в Вашингтон-сквер-парке в Нью-Йорке. Об этом сообщает Page Six, приложение к газете The New York Post.

Just another day in NYC…Bill Murray singing “I Feel Pretty” in Washington Square Park with Jan Vogler on the cello



Via: bigcmayer(IG) pic.twitter.com/NM5jZU5c4g — Wu-Tang Is For The Children (@WUTangKids) January 19, 2022

71-летний актер исполнил несколько песен из мюзикла «Вестсайдская история», а также прочел стихотворения.

«Полицейские просят нас выключить микрофоны. Давайте порвем это место на части!» — заявил Мюррей зрителям перед уходом с импровизированной сцены.

Отмечается, что к Мюррею присоединились виолончелист Ян Фоглер, скрипачка Мира Ванг и пианистка Ванесса Перес, отмечает телеканал «Звезда».

Как отмечает «Газета.Ru», ранее Билл Мюррей снялся в проекте кинематографической вселенной Marvel. По его словам, он согласился на роль, потому что ему понравился режиссер.

Ранее 21 января британская исполнительница Адель опубликовала в своем Instagram ролик, где со слезами на глазах принесла извинения своим поклонникам за перенос концертов в Лос-Анджелесе.