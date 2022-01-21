Певица Адель извинилась перед поклонниками за перенос концертов

Британская исполнительница Адель в пятницу, 21 января, опубликовала в своем Instagram ролик, где со слезами на глазах принесла извинения своим поклонникам за перенос концертов в Лос-Анджелесе.

Как рассказала певица, почти половина ее команды заболела COVID-19.

«Наше шоу не готово, мне очень жаль. Мы постарались сделать хорошее выступление для вас, но задержка доставки нашей техники и коронавирус сделали свои дело. Половина нашей команды лежит с коронавирусом, закончить шоу не получится», — цитирует Адель телеканал «360».

Несколько концертов исполнительницы в Лас-Вегасе были намечены на предстоящие выходные, стоимость билетов достигала $30 тыс. Шоу получило название Weekends With Adele. Как пишет REGNUM, новые даты проведения концертов пока неизвестны.

15 января канадская певица Селин Дион отменила концерты из-за проблем со здоровьем. В заявлении артистки было сказано, что она вынуждена отменить запланированные ранее концерты с 9 марта по 22 апреля 2022 года. Все деньги за купленные билеты будут возвращены.