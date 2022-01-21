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ФАС предложила изымать долю незаконно инвестирующих в стратпредприятия иностранцев

ФАС предложила изымать долю незаконно инвестирующих в стратпредприятия иностранцев
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подготовила поправки, предполагающие введение возможности изъятия доли иностранных инвесторов в уставном капитале стратегических предприятий, если она была приобретена с нарушением закона. Соответствующий проект федерального закона размещен на сайте нормативных правовых актов 21 января.

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Изменения подготовлены в федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» (57-ФЗ).

По действующему закону об иностранных инвестициях, если сделка признается ничтожной, суд применяет последствия ее недействительности в соответствии со ст. 169 ГК РФ. Суд может взыскать в доход государства всё полученное по таким сделкам сторонами, действовавшими умышленно.

ФАС выявила случаи невозможности применения такого положения. Первым случаем являются ситуации, когда продавцы — иностранные инвесторы — по сделке прекратили свою деятельность. Вторым считается не отвечающий интересам национальной и экономической безопасности возврат акций (имущества) продавцу (инвестору).

Поправки в закон об иностранных инвестициях коснутся лишь 5% инвестиций, осуществляемых в открытые сферы экономики России. Они предусматривают взыскание купленных в результате совершения сделки, признанной ничтожной, акций (доли) обществ, имеющих стратегическое значение для обороны и безопасности государства — предприятий ОПК, недра, порты, добыча (вылов) водных биоресурсов и ряд других.

Ранее в этот же день ФАС предложила возвращать государству приобретенные с нарушением закона акции, которые дают иностранным инвесторам прямой или косвенный контроль над стратегическим предприятием. Ведомство также предложило согласовывать сделки, по которым инвестор покупает более 50% голосующих акций, с правительственной комиссией.

Павел Уткин, ведущий юрист компании «Объединенный юридический центр «Парфенон», заявил «Известиям», что термин «изъятие в пользу государства» «отдает национализацией», что является не слишком хорошей затеей. Для борьбы с незаконным приобретением иностранцами акций стратпредприятий юрист рекомендовал ввести возможность отката сделки вместо принудительного изъятия предприятий у заграничных акционеров.

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