Незаконную свалку снега нашли в водоохранной зоне в Оренбуржье

В Абдулинском районе Оренбургской области зафиксировали нарушения природоохранного законодательства. Во время проверки прокуратура выяснила, что администрация Абдулино не оборудовала санкционированный полигон для складирования снега.

Так, техника «ООО Абдулинское коммунальное предприятие» вывозила грязный снег и сбрасывала его неподалеку от русла реки Тирис. Это место является водоохранной зоной. Кроме того, у городской администрации не оказалось никаких правоустанавливающих документов для площадок под вывоз снега.

Прокуратура внесла представления главе Абдулинского городского округа и подрядной организации.

56orb.ru в этой связи сообщает, что прокуратура также внесла представления администрации Оренбурга. Несмотря на то что с осени в городе должны были пройти мероприятия по подготовке к зимнему периоду, снег вывозили на стихийные полигоны. Также местные жители рассказывали о грузовиках, которые сбрасывали грязный снег у водоемов.