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Иномарка сбила женщину на пешеходном переходе в Рязани

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В Рязани легковой автомобиль сбил женщину, переходившую дорогу по «зебре». Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Авария произошла в пятницу, 21 января, около дома № 4 по улице Новаторов. Наезд на 50-летнюю женщину допустил 63-летний водитель Suzuki SX4, пишет РИА «7 новостей».

Пешеход получила различные травмы, ее доставили в больницу. Отмечается, что пострадавшая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Госавтоинспекция по факту произошедшего организовала проверку.

20 января в Омске автомобиль сбил семилетнего ребенка, который переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. Мальчику потребовалась медицинская помощь.

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