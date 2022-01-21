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ФАС предложила изымать акции стратегических предприятий у иностранцев

ФАС предложила изымать у иностранцев приобретенные с нарушением закона акции стратегических предприятий
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила возвращать государству приобретенные с нарушением закона акции, которые дают иностранным инвесторам прямой или косвенный контроль над стратегическим предприятием. Об этом сообщает «Коммерсантъ» в пятницу, 21 января.

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Для этого антимонопольщики предлагают расширить наказание за нарушение требований закона «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» (57-ФЗ). Также предлагается согласовывать сделки, по которым инвестор приобретает более 50% голосующих акций, с правительственной комиссией.

Отмечается, что при нарушении закона совершенная сделка признается ничтожной, и в этом случае по решению суда должен быть осуществлен двусторонний возврат полученного по ней имущества. Если компания-продавец ликвидировалась, зарубежный инвестор может быть лишен права голоса на собрании акционеров стратегического предприятия.

По действующему законодательству, суд может взыскать всё полученное сторонами по ничтожным сделкам, если те действовали умышленно, но только в случае, если это прямо предусмотрено законом.

В ФАС рассказали газете, что ежегодно участвуют не менее чем в 10 судебных делах из-за нарушений закона иностранными инвесторами.

В апреле 2021 года «Известия» сообщали, что комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект Минэкономразвития об упрощенном порядке получения вида на жительство для инвесторов. Согласно поправкам, иностранцы смогут получить ВНЖ, минуя процедуру оформления разрешения на временное проживание (РВП).

В Госдуме тогда выразили готовность поддержать инициативу «золотых паспортов», однако предложили разработать механизм проверки желающих осесть в России иностранцев на отсутствие связей с криминалом.

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