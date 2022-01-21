Режим «черного неба» ввели в Омске

В Омске начал действовать режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. Он продлится до 11:00 пятницы, 21 января.

ИА «Город55» со ссылкой на Обь-Иртышское УГМС поясняет, что во время режима «черного неба» вредные вещества плохо рассеиваются. Из-за этого жители города жалуются на неприятный запах в воздухе.

В одном из городских пабликов жители рассказали о запахе гари в районе улицы Дианова и улицы 10 лет Октября. По их словам, он был таким сильным и неприятным, что дышать было невозможно.

30 июня президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что работа по снижению уровня загрязнения воздуха в Омске ведется, к 2024 году ожидается снижение вредных выбросов на 20%. Глава государства отметил, что в регионе исторически сложилась ситуация с большим количеством загрязнителей — заводов и промышленных предприятий, транспортных средств и других источников.