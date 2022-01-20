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Пожилой пскович ожидает суда за смертельное ДТП в Пензенской области

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В Пензенской области завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Псковской области 1947 года рождения. Мужчину обвиняют в наезде на трех девушек-пешеходов, в результате которого одна из них погибла.

Как рассказали «Псковской ленте новостей» в СУ СКР по Пензенской области, трагедия произошла 10 мая 2021 года на трассе М-5 «Урал» в селе Чемодановка Бессоновского района. По версии следствия, водитель грузового тягача не убедился в отсутствии пешеходов на переходе, из-за чего не смог вовремя остановить машину. Применив экстренное торможение, он врезался в стоявший на правой обочине автобус, а затем наехал на трех девушек-пешеходов.

Двум потерпевшим 2004 и 1990 годов рождения был причинен тяжкий вред здоровью. Девушка 2005 года рождения от полученных травм скончалась на месте.

Водитель признал свою вину в данном преступлении. Расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть и причинение тяжкого вреда здоровью человека») завершено.

Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.

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