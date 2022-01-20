Норвежский террорист Брейвик намерен каждые два года просить об УДО
Террорист Брейвик будет просить об УДО каждые два года. Первую просьбу убийцы 77 человек уже рассматривает суд Телемарка, передает телеканал «Известия». Заседание проходит в тюрьме Шиен, где сидит преступник. Брейвик имеет право на УДО — он отбыл половину наказания. Психиатр не рекомендовала освобождать заключенного. Мужчина может представлять угрозу для общества. Известно, что подсудимый хотел сделать адвоката пиар-агентом. Защитник отказался от предложения. Заключенный отправил 500 писем другим юристам Норвегии. Мужчина планирует регулярно судиться из-за нарушения прав. В 2015 году Брейвик подавал иск против государства. Верховный суд не стал рассматривать обращение.
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