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Норвежский террорист Брейвик намерен каждые два года просить об УДО

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Террорист Брейвик будет просить об УДО каждые два года. Первую просьбу убийцы 77 человек уже рассматривает суд Телемарка, передает телеканал «Известия». Заседание проходит в тюрьме Шиен, где сидит преступник. Брейвик имеет право на УДО — он отбыл половину наказания. Психиатр не рекомендовала освобождать заключенного. Мужчина может представлять угрозу для общества. Известно, что подсудимый хотел сделать адвоката пиар-агентом. Защитник отказался от предложения. Заключенный отправил 500 писем другим юристам Норвегии. Мужчина планирует регулярно судиться из-за нарушения прав. В 2015 году Брейвик подавал иск против государства. Верховный суд не стал рассматривать обращение.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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