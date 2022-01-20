Архитектурно-художественная подсветка появится на 25 улицах Мурманска

Улицы Мурманска в 2022 году продолжат украшать архитектурно-художественной подсветкой. Об этом сообщает министерство градостроительства и благоустройства.

В течение года подсветка появится на 25 улицах. В их числе проспекты Ленина, Кольский и Героев-Североморцев, улицы Ломоносова, Полярные Зори и Воровского, пишет ИА «Би-порт».

«Световой апгрейд преобразит фасады и крыши домов. Техническое состояние выбранных объектов находится в удовлетворительном состоянии», — добавили в министерстве.

В 2021 году подсветку обустроили на 10 зданиях в историческом центре Мурманска, в том числе на двух «капитанских домах». Как рассказал представитель одной из подрядных организаций Иван Суханов, на эти «дома-близнецы» ушло около двух месяцев ежедневной работы.

Отмечается, что на зданиях устанавливается акцентное линейное освещение. Даже если лампочка установлена около окна, ни один луч света в дом не попадет.