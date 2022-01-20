На инфраструктуру для ОЭЗ «Оренбуржье» выделят 2,2 млрд рублей

С созданием особой экономической зоны в Оренбургской области появятся новые производства, которые принесут дополнительные денежные вливания, рабочие места и положительно повлияют на уровень привлекательности для инвесторов. На обеспечение территории ОЭЗ современной инфраструктурой планируют потратить 2,2 млрд рублей. Средства уйдут на строительство и модернизацию более 30 объектов.

С резидентами будут работать по принципу «всё включено». Те, кто попал в список первых резидентов особой зоны, получат максимальную поддержку, передает 56orb.ru. К 2030 году будет создано более 900 новых вакансий. Планируется, что налоги и сборы в бюджеты всех уровней будут составлять около 3,6 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в ОЭЗ «Оренбуржье» будет инвестировано 15,6 млрд рублей. Она расположится на двух площадках — в Оренбурге и в Орске. По словам главы региона Дениса Паслера, благодаря поддержке правительства ОЭЗ предоставит возможности для инвестиций во все сектора региональной экономики. Общая сумма вложений составит 1,7 млрд рублей. Всего за пять лет планируется разместить 16 предприятий-резидентов.