Тайваньская компания перерабатывает маски в аксессуары для гаджетов

Тайваньская компания дает вторую жизнь использованным маскам. Корпорация Miniwiz нашла способ переработки средств защиты. Бывшие маски превращаются в аксессуары для гаджетов. Китайское производство полностью роботизировано, передает телеканал «Известия». Средства индивидуальной защиты измельчают и сжимают в прессе. Из полученной субстанции делают корпусы для зарядных устройств.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.