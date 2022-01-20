Британская почта выпустила марки в честь юбилея The Rolling Stones

Королевская почта Великобритании выпустила в продажу набор уникальных марок. Коллекция посвящена юбилею легендарной группы Rolling Stones, передает телеканал «Известия». В этом году звездные рокеры отмечают 60 лет на сцене. В 1989 году The Rolling Stones включили в Зал славы рок-н-ролла. В 2004-м группа стала четвертой в топ-50 величайших исполнителей всех времен.

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