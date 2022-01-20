Транспортный налог для электромобилей обнулят в Сахалинской области

Власти Сахалинской области намерены обнулить транспортный налог для владельцев электромобилей. Также для машин организуют парковки возле зарядных станций.

Законопроект об обнулении транспортного налога на рассмотрение в областную думу внес губернатор Валерий Лимаренко. Поправки в региональный закон были приняты в первом чтении.

«Выхлопные газы бензиновых авто — один из основных факторов загрязнения воздуха. Электромобили не только экологически чистые, но и более экономичны для водителей. Поэтому необходимо поддерживать сахалинцев и курильчан, которые выбирают транспорт, не наносящий вред окружающей среде», — цитирует Лимаренко ИА SakhalinMedia.

С 1 января 2020 года на транспортный налог для электромобилей и гибридных автомобилей была установлена льгота 50%. Согласно законопроекту, владельцы электромобилей будут полностью освобождены от налога, а для владельцев гибридов льгота сохранится до 31 декабря 2025 года.