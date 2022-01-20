Число заболевших COVID-19 на американских базах в Японии выросло до 6 тыс.

Число зараженных на базах США в Японии превысило 6 тыс. человек, сообщил глава МИД страны Ёсимаса Хаяси. Больше всего инфицированных — 4141 военных — в Окинаве. На острове 70% объектов Вооруженных сил Штатов. Страна требует эффективных мер от США по борьбе с COVID-19. С начала января служащие не могут без особой причины покидать базы. Персонал обязали неукоснительно носить маски на местах дислокации. Рост заражений коронавирусом на объектах выявлен в конце года. Инфекцию занесли военные, прибывшие в рамках ротации, передает телеканал «Известия». Сотрудники ВС не проходили ПЦР-тесты до и после переезда. В Японии в общей сложности более 50 тыс. американских солдат.

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