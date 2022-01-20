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В Забайкальском крае экс-глава района задохнулся в машине на льду реки

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Экс-глава Тунгиро-Олекминского района Юрий Сапов и его спутник погибли в автомобиле, застрявшем во льду на реке Олёкма. Об этом «Известиям» сообщили в следственном управлении СКР по Забайкальскому краю.

«Проводится доследственная проверка, вчера на место выезжали сотрудники полиции. По предварительным данным, при переезде через реку машина частично провалилась под лед. Мужчины из-за мороза грелись, завели машину. Но с учетом того, что выхлопная труба находилась под водой, мужчины погибли по предварительным данным от отравления выхлопными газами. Следователи проводят комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые судебные экспертизы, по результатам которых будет принято решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством», — рассказал «Известиям» в четверг, 20 января, старший помощник руководителя регионального управления СКР по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Егор Макаров.

Юрий Сапов родился на Алтае в 1960 году, приехал в Забайкалье по распределению после обучения в Иркутском институте в 80-х. Сначала она руководил предприятием «Тунгирохота», которое скупало трофеи у охотников. Затем, с 2013 по 2017 годы он возглавлял Тунгиро-Олёкминский район.

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