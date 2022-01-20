Джо Байден подвел итоги первого года на посту главы Белого дома, сообщает телеканал «Известия».

На пресс-конференции он отметил, что это время было непростым, но удалось добиться прогресса. Одной из тем на встрече со СМИ стала ситуация с COVID-19. По словам Байдена, 75% взрослого населения вакцинировано. Разработаны препараты для больных коронавирусной инфекцией. Байден констатировал, что в США проводят ревакцинацию населения и теперь нужно закончить дело и взять под контроль коронавирус.

В Штатах растет количество рабочих мест. А для важных работников стабильность зарплат регулирует федеральный резерв США. Байден заверил, что лучшее для страны впереди, несмотря на пандемию и проблемы в экономике.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.