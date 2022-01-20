ОП РФ предложила расширить меры господдержки семей с детьми

Общественная палата России предлагает расширить меры господдержки семей с детьми. Список сформирован на основе опроса родителей ВЦИОМом, сообщает телеканал «Известия».

Отклик у респондентов вызвали инициативы, связанные со снижением ставок по ипотеке, субсидированием аренды жилья, выплатой ежемесячных пособий на каждого ребенка до 18 лет. Ряд мер уже востребован в регионах России. На Сахалине выплаты детям составляют 2,5 тыс. рублей в месяц. За время действия программы вырос коэффициент рождаемости. Особое внимание ОП РФ уделяет уходу за ребенком. Родителям детей до трех лет предлагается компенсация за услуги няни. В области образования возможны целевые контракты на обучение. Предложения в ближайшее время направят вице-премьеру правительства России Татьяне Голиковой.

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