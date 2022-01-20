МИД РФ отреагировал на пресс-конференцию Байдена

В МИД РФ отреагировали на пресс-конференцию президента США Джо Байдена, передает телеканал «Известия».

Американский лидер снова говорил о якобы подготовке Россией «вторжения» на Украину. Словам Байдена вторили американские журналисты. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отметила, что западные СМИ будто ничего не знают о провокациях Киева.

«Удивительно, как американские журналисты на пресс-конференции Байдена со всей определенностью говорят о «нападении России на Украину» и как будто никогда не слышали про расширение НАТО на Восток, обязательствах западных стран о неделимости безопасности. Что это? Думаю, преступная халатность», — отметила Захарова в Telegram.

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