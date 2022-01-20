Британская почта начала продажу марок в честь 60-летия Rolling Stones

Королевская почта Великобритании начинает продажу почтовых марок, посвященных 60-летию группы Rolling Stones. Об этом в четверг, 20 января, сообщает пресс-служба ведомства.

Серия будет состоять из 12 почтовых знаков. На восьми марках изобразят некоторые из легендарных выступлений Rolling Stones, а ещё на четырех почтовых миниатюрах, представленных в виде плаката, изображены два снимка группы вместе с двумя винтажными плакатами с туров группы по миру.

«Rolling Stones, отмечающие 60-летие в 2022 году, стали лишь четвертой музыкальной группой, которая была представлена в специальном выпуске марок – вслед за Beatles в 2007 году, Pink Floyd в 2016 году и Queen в 2020 году. Марки поступят в общую продажу с 20 января», — говорится в сообщении.

Ранее, 11 января, сообщалось, что участники группы Мик Джаггер, Кит Ричардс и Ронни Вуд сами выбирали эскизы для марок.