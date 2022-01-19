Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
США не представят в Женеве письменные ответы на предложения РФ по безопасности
Мир
Парламент Молдавии обсудит введение режима ЧП из-за газового кризиса
Общество
Замминистра транспорта Токарев задержан по делу о хищениях
Происшествия
В Новосибирске 11-летнему школьнику стало плохо после курения вейпа
Мир
Блинкен пригрозил «калечащими» последствиями для РФ при эскалации на Украине
Авто
Число отозванных в 2021 году автомобилей снизилось на 50%
Мир
Билл Гейтс предупредил о пандемиях страшнее коронавируса
Мир
Рябков объяснил проведение совместных учений России и Белоруссии
Интернет
ФАС и «Яндекс» заключили мировое соглашение по делу о поисковой выдаче
Общество
Губернатор Орловской области заразился коронавирусом

Банк России предложил разделить поставщиков платежных услуг на две категории

0
Выделить главное
вкл
выкл

ЦБ РФ решил отрегулировать рынок финтеха в стране. Поставщиков платежных услуг предлагают разделить на две категории, сообщает телеканал «Известия». Часть компаний будет заниматься только денежными переводами. Другие смогут обслуживать электронные кошельки клиентов. ЦБ стремится снизить риски для пользователей финансовых услуг. Цель — добиться прозрачности и предсказуемости рынка финтеха.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022