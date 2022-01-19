Банк России предложил разделить поставщиков платежных услуг на две категории

ЦБ РФ решил отрегулировать рынок финтеха в стране. Поставщиков платежных услуг предлагают разделить на две категории, сообщает телеканал «Известия». Часть компаний будет заниматься только денежными переводами. Другие смогут обслуживать электронные кошельки клиентов. ЦБ стремится снизить риски для пользователей финансовых услуг. Цель — добиться прозрачности и предсказуемости рынка финтеха.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.