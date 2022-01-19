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США выделят дополнительные $300 млн на поддержку вооруженных сил Украины

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США выделят Украине в 2022 г. дополнительные $300 млн. Госсекретарь Энтони Блинкен выступил в Киеве вместе с главой МИДа Дмитрием Кулебой. Деньги пойдут на поддержку вооруженных сил страны, передает телеканал «Известия». Поставки техники и снаряжения планируют на ближайшие недели. По словам Блинкена, в прошлом году США направили Украине рекордную сумму с 2014 г. $450 млн пойдут на поставки оружия, боеприпасов и оборудования.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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