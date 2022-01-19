Около 200 тыс. человек посетили места крещенских купаний в Подмосковье

В Московской области порядка 200 тыс. человек приняли участие в Крещенских купаниях. Об этом в среду, 19 января, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

В ведомстве уточнили, что из 200 тыс. гостей и жителей региона искупались в проруби около 103 тыс. человек, пишет агентство городских новостей «Москва».

Всего для крещенских купаний в Подмосковье оборудовали 237 мест: купели при храмах и церквях, купели у святых источников, а также специально отведенные места на открытых водоемах и прудах.

Министр благоустройства региона Михаил Хайкин отметил, что на всех площадках предусмотрели теплые раздевалки, туалеты, навигацию и раздачу горячего чая, отмечает телеканал «360».

По его словам, пик посещаемости наблюдался после полуночи. Популярными местами оказались источник Гремячий ключ в Сергиевом Посаде, Новоиерусалимский монастырь в Истре, Казанский храм в Шатуре и не только.

Для обеспечения безопасности в местах купаний были задействованы 2 тыс. 833 человека, 792 единицы техники, 28 плавсредств и 24 единицы водолазного оборудования. Особое внимание спасатели уделяли детям, которые допускались к купелям только вместе с родителями, пишет сайт kp.ru.

Никаких происшествий не зафиксировано.

Православные христиане в России отмечают Крещение Господне в ночь на 19 января. Традиционные крещенские купания прошли по всей стране. Как пишет RT, в некоторых регионах страны в связи с пандемией коронавируса они были отменены, в других они прошли с соблюдением санитарных требований.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что российский лидер Владимир Путин не принимал участие в крещенских купаниях в этом году. По словам Пескова, президент «предпочел прислушаться к рекомендациям представителей церкви и не окунаться все-таки в связи с пандемийными условиями», отмечает телеканал «Звезда».