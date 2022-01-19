Новое каменное здание возвели для детсада в Олекминске

В Олекминске (Якутия) завершили строительство нового каменного здания для детсада. Учреждение переехало в него из деревянного строения, сообщает региональное правительство.

Детсад расположен в новом микрорайоне, возведенном для переселенцев из аварийного жилья. Площадь трехэтажного здания составляет около 3 тыс. кв. м. Оно рассчитано на 12 групп, в том числе четыре ясельные, пишет ИА SakhaNews.

Для детей и сотрудников закуплено всё необходимое оборудование, в том числе игровое и дидактическое. Также обустроены музыкальный и спортивный залы, медкабинет, компьютерный класс, кабинет робототехники, кабинеты логопеда и психолога.

Детсад переехал в новое здание из деревянного строения, возведенного в 1958 году. В будущем в нем разместятся и другие детсады, которые пока что располагаются в ветхих помещениях.