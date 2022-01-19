Пассажирский автобус протаранил пять автомобилей в Омске

Автобус с пассажирами врезался в пять автомобилей в Омске. По данным очевидцев, водителю стало плохо за рулем.

Авария произошла в дневное время 19 января на улице Карла Маркса. По данным Госавтоинспекции, автобус «Газель», который следовал по маршруту №346, после выезда с остановки оказался на встречной полосе. Транспортное средство столкнулось с легковыми автомобилями Volkswagen, Ford, Toyota и Nissan. После этого микроавтобус вернулся на свою полосу, ударил припаркованный автомобиль Honda и врезался в крыльцо жилого дома. Об этом пишет ИА «Омскрегион».

В момент аварии в салоне автобуса находились 18 пассажиров. Один из них рассказал, что водителю стало плохо за рулем. По мнению очевидца, у 50-летнего водителя произошел приступ эпилепсии. Пассажир предпринял попытку остановить транспорт, но его отбросило в салон.

Медицинская помощь потребовалась водителю автобуса, а также 72-летней пассажирке. По факту ДТП проводится проверка.