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Еще четыре новых моста возведут в Приморье в 2022 году

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В Приморском крае на 2022 год запланирована масштабная реконструкция трех мостовых переходов и одного путепровода через железнодорожные пути. Об этом сообщает региональное правительство.

На сегодняшний день определен первый подрядчик. Компания «Строймост ДВ» займется работами на путепроводе через железную дорогу на 19-м км трассы Артем – Находка – порт Восточный.

Также реконструкции ожидают мосты через реки Царёвка и Петровка на той же трассе и мост через реку Илистая на автодороге Сибирцево–Жариково–Комиссарово.

Как отмечает РИА «Восток-Медиа», сейчас в регионе ведется строительство шести мостовых сооружений, работы на которых планируется завершить в 2022 году. На этот же год запланирован ввод объектов в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что в Артеме началось строительство нового моста через реку Озерные Ключи. Старое сооружение на этом месте уже демонтировали.

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