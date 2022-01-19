Более 1 млрд рублей направят на благоустройство в Оренбуржье

В 2022 году в Оренбургской области планируют благоустроить 39 общественных пространств. На эти цели власти направят свыше 1 млрд рублей.

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» работы пройдут в 26 населенных пунктах, где благоустроят 35 объектов. Кроме того, четыре территории в Медногорске, Абдулино, Ясном и Орске стали победителями Всероссийского конкурса в малых городах и исторических поселениях, благодаря чему получат федеральное финансирование на благоустройство. Об этом сообщает «Урал56.Ру».

В Абдулино планируют привести в порядок городскую площадь на улице Коммунистической. В Ясном благоустроят городской парк. В Медногорске работы пройдут на привокзальной площади, в Орске — в саду Шевченко.

По словам министра строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства и транспорта Оренбуржья Александра Полухина, договоры на выполнение работ должны быть заключены до 1 апреля.