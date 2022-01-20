«В этот январский день я полностью сосредоточен на том, чтобы объединить Америку, объединить наш народ, объединить нашу нацию. И я прошу каждого американца поддержать меня в этом деле. Объединиться для борьбы с врагами: гневом, обидой, ненавистью, экстремизмом, беззаконием, насилием, болезнями, безработицей и безнадежностью». Год назад эти слова новоизбранный тогда президент Джо Байден произнес у стен Капитолия, обещая сделать Америку снова единой. Политик, за полтора месяца до этого сокрушивший Дональда Трампа, в своей инаугурационной речи всячески напирал на то, что он — другой и отныне, после «победы демократии», всё станет иначе.

Коронавирус, падение экономики, безработица, расовые проблемы, стрельба в школах, пошатнувшееся мировое лидерство — всё это ужасные вещи, выпавшие на долю американцев, которым просто не повезло прожить четыре года под руководством президента-любителя. Однако с 20 января 2021-го пульт управления снова в руках профессионалов, и он, Джо Байден, пообещал вести США в светлое будущее, оставив темные времена на совести предшественника. «Мы можем снова сделать Америку ведущей силой добра в мире», — уверял новоиспеченный лидер.

Конечно, демократ, отдавший к тому моменту несколько десятилетий большой политике, не мог не знать, что добиться единства общества в исторически разделенной на два идеологических лагеря Америке — задача практически неразрешимая. Такая аномалия возможна разве что в период глобальных потрясений, будь то мировая война или теракты 11 сентября, да и то с большими оговорками. А представить ярых сторонников Трампа бок о бок с BLM, марширующими во благо США под знаменами Байдена, можно, пожалуй, только в каком-нибудь комедийном сценарии.

Впрочем, осуждать Джо Байдена за излишне амбициозные заявления было бы несправедливо. В январе прошлого года раскол по линии республиканцы — демократы чувствовался как никогда остро, и отгремевший на весь мир штурм Капитолия был тому яркой иллюстрацией. В такой ситуации крайнего раздора просить нацию о единстве и высказать готовность услышать каждого было чуть ли не единственной возможностью хоть как-то сбить волну народного бурления. К тому же рейтинги одобрения нового главы Белого дома тогда уверенно переваливали за 50%, а значит, как минимум, большинство американцев поверило в Джо Байдена.

Однако период триумфа оказался скоротечным. Всего год спустя позиции президента пошатнулись. Согласно опросам, более 60% граждан США считают, что страна движется в неправильном направлении. А рейтинг одобрения Джо Байдена уже несколько месяцев не может выбраться из глухого минуса. По некоторым исследованиям, пусть и связанным с республиканцами, недовольство действующим президентом подбирается к тем же 60%. Более независимые опросы тоже не могут порадовать хозяина Овального кабинета. Сейчас показатели демократа фактически ничем не отличаются от результатов Дональда Трампа, когда мощный медийный фронт вовсю трубил о провале его президентства.

Злые языки скажут, что Джо Байден не оправдал ожиданий избирателей, и будут отчасти правы. Другое дело, что обстоятельства коронавирусной эпохи сильнее многих даже самых благих намерений. Демократ, например, с первого же дня на посту развернул масштабную прививочную кампанию. В итоге к 20 января 2022 года полную вакцинацию прошло более 209 млн человек — 63% населения США, а 81 млн — 38% — успели получить бустерную дозу. Несмотря на все усилия, 10 января в стране зафиксировали мировой рекорд по выявленным случаям COVID-19 в сутки — почти 1,4 млн человек. Последние дни количество заболевших колеблется в районе 500–600 тыс. И хотя массовая вакцинация сыграла свою роль — при таких высоких цифрах фиксируется достаточно низкая смертность, в диапазоне 700–2000 человек в день, — масштабы очередной волны расстраивают избирателей и рейтинг главы Белого дома. Конечно, Байден не виноват в появлении суперзаразного штамма «Омикрон», охватившего всю планету, но это никого не волнует. Не оправдал, значит не оправдал.

С экономикой тоже не всё в порядке. По итогам декабря 2021-го потребительская инфляция побила рекорд 40-летней давности, составив 7%. Последний раз всплеск инфляции в США наблюдался во время мирового финансового кризиса 2008–2009 годов, но тогда она не превысила 4%. Причем если разбирать отдельные категории, то в некоторых случаях ситуация сейчас и вовсе выглядит пугающе. Например, по данным на ноябрь, цены на бензин за год выросли на 58,1%, что, естественно, вызвало возмущение американских автолюбителей. И хотя от инфляционной тряски с разной степенью тяжести пострадали почти все страны, многие избиратели США, голосующие, как известно, кошельком, уже сделали свои выводы.

Никуда не делись и бытовая расовая дискриминация, и стрельба в школах, и многие другие проблемы, которые в пылу борьбы с Дональдом Трампом демократы и Джо Байден лично вешали на республиканца.

Впрочем, есть, конечно, у Байдена и чем похвастаться. Например, безработица, вызванная, к слову, тем же коронавирусом, с января прошлого года снизилась с 6,4% до 3,9%. И, судя по прогнозам и отсутствию новых ограничительных мер из-за пандемии, позитивный тренд продолжится.

На международной арене тоже есть свои успехи. Как мы помним, «Америка вернулась», чему несказанно обрадовались в Европе и других частях планеты, изрядно настрадавшихся от политики Дональда Трампа. Пожалуй, главное достижение новой администрации состоит в том, что от Вашингтона перестали шарахаться ближайшие союзники, а внешнеполитический курс США отбалансировался в более привычное русло.

Причем коснулось это не только партнеров в Европе, Азии и где бы то ни было еще, но и традиционных оппонентов. Например, после четырех лет деградации при в целом позитивной риторике экс-президента США при Джо Байдене возобновились российско-американские контакты. И хотя ситуация в отношениях Москвы и Запада сейчас, мягко говоря, кризисная, о дне, на которое политики по обе стороны океана отправляли эти отношения, вспоминают всё реже, а за столом переговоров сидят всё чаще.

Впрочем, на мнение избирателя США все эти телодвижения в высоких кабинетах не особо влияют. Зато американцев весьма впечатлил августовский провал с выводом войск из Афганистана — многие из них, увидев шокирующие кадры из Кабула, наверняка подумали: «Не оправдал».

Нельзя сказать, что Джо Байден делал что-то такое, что сильно усугубляло положение дел. Напротив, в соответствии со своими представлениями о добре и зле он явно старался и рассчитывает стараться еще минимум три года. И, возможно, в другое, более спокойное, время 79-летний политик прослыл бы добротным президентом. Но в кризисную эпоху одних правильных слов и даже дел мало. Здесь хороши нестандартные шаги и мышление. Америка ждет результата, а с этим у нынешней администрации проблемы. Поэтому, как показал первый год всевластия демократов, шанс на долгие годы оставить оскандалившихся республиканцев в догоняющих, будет, скорее всего, упущен. А выборы в конгресс в ноябре 2022-го станут для Джо Байдена и его однопартийцев суровым испытанием, после которого многое станет ясно.

Автор — обозреватель «Известий»

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