«ВКонтакте» отправит 29 млн рублей «WWF России» для сохранения диких животных
Социальная сеть «ВКонтакте» отправит беспрецедентные 29 млн рублей «WWF России» для сохранения диких животных. Средства были собраны пользователями во время новогодней акции «Снегопад подарков». Участники показали рекордную вовлеченность в благотворительную акцию по сохранению диких животных и собрали для «WWF России». Деньги будут направлены на проекты «WWF России», которые помогают сохранить редкие виды животных, в частности амурских тигров, снежных барсов и белых медведей.
Поддержать «WWF России» можно было в праздничном «Снегопаде подарков», где разыгрывались призы на сумму 3 млрд рублей. Участники, которые направляли средства фонду, получали дополнительные подарки и больше шансов выиграть суперпризы. Самая популярная сумма пожертвования составила 100 рублей. Пожертвования отправили 180 тыс. человек. На помощь животным удалось собрать 29 млн рублей — рекордную сумму в истории сотрудничества фонда и социальной сети.
Собранные средства станут значимой инвестицией в оборудование, транспорт, исследования и помощь животным. Пользователи «ВКонтакте» помогут проектам, призванным предотвращать конфликты людей с белыми медведями и амурскими тиграми, сохранять снежных барсов в Тыве и степных антилоп в Северо-Западном Прикаспии, наблюдать за северными оленями в Водлозерском национальном парке.
Екатерина Кочнева, руководитель направления «Благотворительность «ВКонтакте»:
«Игровые механики помогают рассказывать о благотворительности простым языком, развивать ее культуру. Так мы привлекаем внимание к социально значимым акциям, а пользователи принимают участие в решении важных задач. Адаптированная игровая механика, понятная и близкая людям проблема, узнаваемый бренд WWF, которому доверяют и, конечно же, добрая атмосфера Нового года вместе с высокой вовлеченностью пользователей в акции «Снегопад подарков» от «ВКонтакте» позволили заинтересовать темой благотворительности около 180 тыс. человек, привлечь их к спасению редких животных и собрать рекордную сумму. Для многих людей это был первый опыт благотворительности: благодаря простоте механики свои первые шаги смогли сделать и те, кто только с ней знакомится».
Дмитрий Горшков, директор «WWF России»:
«Сумма, которую удалось собрать в рамках акции «ВКонтакте», беспрецедентная. Такой новогодний подарок от пользователей поможет нам осуществить несколько важных природоохранных проектов намного быстрее, чем мы предполагали, и взяться за новые. Надеюсь, что многие участники акции, благодаря которым это стало возможно, в будущем познакомятся с работой фонда поближе и станут нашими друзьями. Вместе мы сможем больше».