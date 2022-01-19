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«ВКонтакте» отправит 29 млн рублей «WWF России» для сохранения диких животных

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Социальная сеть «ВКонтакте» отправит беспрецедентные 29 млн рублей «WWF России» для сохранения диких животных. Средства были собраны пользователями во время новогодней акции «Снегопад подарков». Участники показали рекордную вовлеченность в благотворительную акцию по сохранению диких животных и собрали для «WWF России». Деньги будут направлены на проекты «WWF России», которые помогают сохранить редкие виды животных, в частности амурских тигров, снежных барсов и белых медведей.

Поддержать «WWF России» можно было в праздничном «Снегопаде подарков», где разыгрывались призы на сумму 3 млрд рублей. Участники, которые направляли средства фонду, получали дополнительные подарки и больше шансов выиграть суперпризы. Самая популярная сумма пожертвования составила 100 рублей. Пожертвования отправили 180 тыс. человек. На помощь животным удалось собрать 29 млн рублей — рекордную сумму в истории сотрудничества фонда и социальной сети.

Собранные средства станут значимой инвестицией в оборудование, транспорт, исследования и помощь животным. Пользователи «ВКонтакте» помогут проектам, призванным предотвращать конфликты людей с белыми медведями и амурскими тиграми, сохранять снежных барсов в Тыве и степных антилоп в Северо-Западном Прикаспии, наблюдать за северными оленями в Водлозерском национальном парке.

Екатерина Кочнева, руководитель направления «Благотворительность «ВКонтакте»:

«Игровые механики помогают рассказывать о благотворительности простым языком, развивать ее культуру. Так мы привлекаем внимание к социально значимым акциям, а пользователи принимают участие в решении важных задач. Адаптированная игровая механика, понятная и близкая людям проблема, узнаваемый бренд WWF, которому доверяют и, конечно же, добрая атмосфера Нового года вместе с высокой вовлеченностью пользователей в акции «Снегопад подарков» от «ВКонтакте» позволили заинтересовать темой благотворительности около 180 тыс. человек, привлечь их к спасению редких животных и собрать рекордную сумму. Для многих людей это был первый опыт благотворительности: благодаря простоте механики свои первые шаги смогли сделать и те, кто только с ней знакомится».

Дмитрий Горшков, директор «WWF России»:

«Сумма, которую удалось собрать в рамках акции «ВКонтакте», беспрецедентная. Такой новогодний подарок от пользователей поможет нам осуществить несколько важных природоохранных проектов намного быстрее, чем мы предполагали, и взяться за новые. Надеюсь, что многие участники акции, благодаря которым это стало возможно, в будущем познакомятся с работой фонда поближе и станут нашими друзьями. Вместе мы сможем больше».

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