Продажи нежилой недвижимости в Москве выросли на 10% за год

В 2021 году в Москве на 10% выросло количество договоров продажи нежилой недвижимости. Об этом рассказал «Известиям» в среду, 19 января, общественный уполномоченный по вопросам судебной экспертизы, кадастровой оценке и оспариванию кадастровой стоимости Кирилл Кулаков.

Большая часть из них — продажа мест для парковки автомобилей. Но и коммерческая недвижимость пользовалась повышенным спросом: заключено 542 договора на 6,7 млрд рублей, сообщил он.

По словам Кулакова, возросла активность физических лиц в качестве активных участников торгов. Это объясняется тем, что на фоне подорожавших квартир граждане посчитали более перспективным вложение в коммерческую недвижимость. Средняя цена лота составила при этом 12,3 млн рублей, что примерно соответствует стоимости московской двухкомнатной квартиры, но в качестве арендной площади приобретать нежилое помещение существенно выгоднее.

«Очевидно, что активность физлиц обусловлена стремлением людей сохранить от инфляции накопления. Кроме того, определенное влияние оказала цифровизация процесса: принять участие в аукционе, проводимом департаментом городского имущества, стало гораздо проще», — сказал Кулаков.

Из общего количества лотов 707 выкупили граждане, а 854 — индивидуальные предприниматели и юридические лица, добавил он.

По мнению Кулакова, на ситуацию в 2022 году в этом сегменте недвижимости повлияют несколько факторов. Прежде всего привлекательность объектов недвижимости, предложенной городом для продажи. Вторым фактором станут возможные антиковидные ограничения, сдерживающие деловую активность. И наконец, определенное влияние окажут инфляционные ожидания граждан — именно они обусловливали их активность в прошедшем году.

Ранее в этот же день «Известия» писали, что офисы высокого класса и склады привлекают новые инвестиции и постепенно восстанавливаются после кризисного 2020 года. В консалтинговой компании Knight Frank сообщили, что объем инвестиционных сделок в секторе коммерческой недвижимости по итогам 2021 года стал на 35,1% больше, чем в 2020-м, и на 18% больше, чем в допандемийном 2019 году. В 2021 году лидером по доле вложенных денег стал сегмент площадок под девелопмент с долей 67,8%, на втором месте — сегмент складов с долей 12,7%, на третьем — офисы (11,1%).